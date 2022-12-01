为低代码学习提供认证，微软和 PMI 合作推出 Power Platform University Hub 平台

IT之家 12 月 1 日消息，援引国外科技媒体 NeoWin 报道，微软近年来一直在大力推动低代码解决方案，甚至为此发布了一种新的编程语言。微软今天宣布和美国非营利组织 Project Management Institute（项目管理协会）合作，专为低代码学习者推出了 Power Platform University Hub 平台。

Power Platform University Hub 平台主要服务于大学生，通过十几门专业课程来提高他们的就业能力。这些课程涵盖低代码开发、分析工具、商业智能等，并传授大学生利用低代码开发构建应用程序、数据可视化、聊天机器人、网站等等。

PMI 公民开发人员全球负责人山姆・西布利（Sam Sibley）表示：“整个公民发展运动是加速变革的催化剂，正在彻底改变我们的工作方式，以及我们能够创造社会影响的方式。这就是为什么我们很高兴与微软合作，帮助全球学生拥有他们在工作场所和影响社会变革时茁壮成长所需的技能”。

IT之家了解到，低代码（Low-Code）是一种方便产生应用程序的平台软件，软件会开发环境让用户以图形化接口以及配置编写程序，而不是用传统的程序设计作法。此平台可能是针对 某些种类的应用而设计开发的，例如数据库、业务过程、以及用户界面。这类平台可能可以产生完整且可运作的应用程序，也可能在一些特殊的情形下仍需要编写程序。