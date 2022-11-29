神舟十五号载人飞船火箭已完成加注工作，发射时气温将低至零下 23℃左右

IT之家 11 月 29 日消息，神舟十五号载人飞船瞄准今日（11 月 29 日）23 时 08 分发射，目前火箭已完成加注工作。此前，神舟十五号载人飞行任务于 11 月 27 日进行了最后一次全区合练和全系统气密性检查，完成火箭加注前的一切准备工作。

据央视新闻报道，发射场天气预报显示，今天发射时的气温会达到零下 23℃左右。对此，航天科技集团五院载人飞船系统电总体主任设计师刁伟鹤表示，温度过低会对飞船产生一定的影响，所以这次增加了整流罩内送风。飞船自己会有一些控温的措施，确保飞船工作在 18℃左右，这是飞船设备工作最好的一个温度。

IT之家了解到，神舟十五号载人飞船飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。此次任务是载人航天工程今年的第六次飞行任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活 6 个月，任务主要目的为：验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换；开展空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装与调试，进行空间科学实验与技术试验；进行空间站日常的维护维修；验证空间站三舱组合体常态化运行模式。

▲ 图源：中国载人航天工程办公室官方

按计划，神舟十五号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成三舱三船的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨。在轨驻留期间，神舟十五号航天员乘组将迎来天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接，计划于明年 5 月返回东风着陆场。