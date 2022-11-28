远望 6 号船抵达任务海域，准备执行神舟十五号海上测控任务

IT之家 11 月 28 日消息，据科技日报报道，中国卫星海上测控部远望 6 号船已经抵达预定海域，准备执行神舟十五号载人飞船海上测控任务。

报道称，远望 6 号船自 10 月 21 日出航以来，已先后完成空间站梦天实验舱、云海三号卫星两次海上测控任务。如今，远望 6 号船即将迎来神舟十五号载人飞船海上测控任务，全体科技人员已为此做好了充分准备。

资料显示，远望六号测量船是我国自行研制的具有国际先进水平的大型航天远洋测量船，采用了当今船舶建造、航海气象、电子、机械、光学、通信、计算机等领域的先进技术。甲板上同时安装多套大型测控设备，能完成对火箭、卫星、飞船等各类航天飞行器的海上跟踪测控任务。

今日早些时候，神舟十五号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开，通报任务有关情况。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明表示，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间 11 月 29 日 23 时 08 分发射神舟十五号载人飞船，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。

IT之家了解到，此次任务是载人航天工程今年的第六次飞行任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活 6 个月，任务主要目的为：验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换；开展空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装与调试，进行空间科学实验与技术试验；进行空间站日常的维护维修；验证空间站三舱组合体常态化运行模式。

按计划，神舟十五号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成三舱三船的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨。在轨驻留期间，神舟十五号航天员乘组将迎来天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接，计划于明年 5 月返回东风着陆场。