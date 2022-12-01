CINNO：11 月面板价格全面小幅回温，距大幅回调尚远

IT之家 12 月 1 日消息，CINNO Research 昨日发布报告称，预计 11 月各主要尺寸液晶面板仍将进行试探性涨价，但同时供给侧出现宽松，试探性涨价也难以持续。

报告指出，经过数月主动干预控制，价格止跌后，10 月 LCD TV 面板价格出现一波由面板厂推动的试探性涨价，但 11 月终端销售在多个短期利好因素刺激下仍不及预期，使终端需求恢复前景变得扑朔迷离，品牌方对涨价接受度极为有限。此外，行业内仍有部分渠道货源有压价动力，部分面板厂面临年底业绩压力有提高稼动计划。因此，预计到年底之前，LCD TV 面板价格将有较大概率维持横盘。

谈及 10 月中小尺寸 TV 面板价格情况，报告称涨幅略高于预期，大部分规格比此前预计额外上涨了 1-2 美元，这主要是由于价格企稳相比预期来得更快。尽管如此，但部分大客户并未对 10 月面板结价，也表明终端方并不看好当期面板价格进一步上涨的可能。

IT之家了解到，CINNO Research 认为，11 月终端销售表现进一步拖累了面板价格回升步伐。预估 11 月液晶电视面板价位较 10 月再度微幅上涨 1 美元左右，范围覆盖 32”- 65”，而 75”对营收关系重大，相关面板厂仍需努力确保出货量提高，因而价格维持不变。

▲ 图源：CINNO Research