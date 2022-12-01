《街头霸王 6》第二次封闭测试将于 12 月 16 日开启，游戏明年发售

IT之家 12 月 1 日消息，卡普空今日宣布《街头霸王 6》第二次封闭测试将于北京时间 2022 年 12 月 16 号 16:00~12 月 19 日 16:00 开启，测试平台为 PS5、XSX|S、Steam，此外官方还带了一段新预告。

所有参与第一次封闭测试的玩家将自动被邀请参与第二次封闭测试，本次封测新测试资格与上次测试一样随机发放，有意向参与测试的玩家需要于 12 月 11 日前注册 Capcom ID 同时绑定相关测试平台账号，感兴趣玩家点击此处进入申请页面。

IT之家了解到，《街头霸王 6》将于 2023 年内登陆 PS5、PS4、XSX|S 与 PC 平台，支持跨平台对战。

本次内测中可游玩的内容

可以游玩“格斗中心”的以下功能：

■可玩内容

创建自创格斗手（仅第一次）、排位赛 、休闲赛、格斗中心对战、公开赛、训练模式、格斗中心商品兑换处、极限对抗（每日）、游戏中心 （每日）、挑战（每日）、DJ 室、拍摄点

■可玩角色

卢克、杰米、隆、春丽、古烈、金佰莉、蛛俐、肯

■可玩场景

梅特隆市市中心、玄武寺、拜伦・泰勒号航母、天红圆、硬汉擂台、训练房

■创建虚拟形象

在初次游玩时编辑在格斗中心内使用的虚拟形象的外观。

※内测期间不支持外观方案的保存、加载，无法重新创建。

■可用功能

跨平台游戏、操作类型（现代 / 经典）、实况解说（解说：Vicious / Tasty Steve / Aru / 平岩康佑 分析：James Chen / 小暮阁下）、CFN（格斗圈 / 精彩回放 / 排位榜）、线上赛待战、格斗教学、格斗设置、相机模式