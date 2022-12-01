比亚迪赵长江：腾势 D9 已有近 4 万大定用户，12 月交付目标超 7000 台

IT之家 12 月 1 日消息，腾势销售事业部总经理赵长江今日表示，11 月发运了约 3500 台腾势 D9，路上运输一部分，交付了不到 2000 台。

赵长江指出，除金色外观和 EV 车型外，产品均已经开始生产。12 月交付目标是超 7000 台，并称“这将开启我们中国品牌在高端 MPV 市场里面的夺冠计划”。

谈及交付过程中存在的问题时，赵长江称交付过程中还有很多细节不够完美、体验不够好的地方，团队在持续优化，相信“疫情的减弱，生产、物流、交付将更加顺畅，服务也会更加及时和美好”。

此外，赵长江透露腾势 D9 已有近 4 万大定车主，并称交付后的客户总体上对产品满意度非常高，也有一些软件方面的建议以及加快上改装精品的诉求，其会加快 OTA 和推进。

IT之家了解到，腾势 D9 于 8 月 23 日上市，并于 10 月 26 日开启交付。腾势 D9 提供 DM-i 超级混动和纯电 2 个版本 7 款车型，售价区间为 32.98 万元 - 45.98 万元。

作为一款中大型高端新能源 MPV，腾势 D9 整车尺寸长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距为 3110mm。其中，DM 动力系统采用 DM-i 超级混动技术，综合续航达 1040km，纯电续航最大 190km；EV 动力系统基于 e 平台 3.0 打造，CLTC 最长续航可达 600+km。