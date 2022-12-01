风云三号 E 星、风云四号 B 星今日正式业务运行

IT之家 12 月 1 日消息，据中国气象局网站，经过 6 个月的业务试运行和今年汛期台风、暴雨、强对流天气的“实战”考验，风云三号 E 星、风云四号 B 星及其地面应用系统今日（12 月 1 日）正式业务运行。

中国气象局表示，这是继 2018 年 5 月 1 日我国第二代地球静止轨道定量遥感气象卫星试验星风云四号 A 星业务运行后，风云气象卫星业务运行大家族的再一次壮大，在我国气象现代化进程中具有里程碑意义。

IT之家了解到，风云三号 E 星于 2021 年 7 月 5 日成功发射，是全球首颗民用晨昏轨道业务卫星。风云四号 B 星于 2021 年 6 月 3 日成功发射，是我国第二代静止轨道气象卫星首发业务星，主要应用于天气分析和预报、环境和灾害监测等领域。

中国气象局数据显示，试运行期间，风云三号 E 星通过数据分发向国家气象信息中心每日推送约 650GB 数据，持续为国内外用户提供数据服务；风云四号 B 星通过“天擎”提供包含 90 种产品的共享服务，并通过网站对外发布 37 种产品。

据介绍，业务运行后，风云三号 E 星将与风云三号 C 星和 D 星实现三星组网，每 6 小时为数值预报模式提供一次完整覆盖全球的观测资料，提高全球数值天气预报的精度和时效性。风云四号 B 星将与风云四号 A 星实现双星组网，进一步满足我国及“一带一路”沿线国家和地区气象监测预报、应急减灾的需求。

截至目前，我国已成功发射两代 4 型 19 颗风云气象卫星，其中 7 颗业务在轨运行，正持续为全球 124 个国家和地区提供数据产品和服务。

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