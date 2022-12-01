拼多多计划收购跨境通旗下 Gearbest？跨境通回应：没有出售想法

IT之家 12 月 1 日消息，有投资者近日在互动易平台提问称，传闻拼多多计划收购跨境通旗下 Gearbest。

对此，跨境通证券部工作人员回应中国证券报记者称，“我们没有出售 Gearbest 这个想法。公司现在的主要业务是进口和出口，Gearbest 是公司旗下的一个重要平台。”

拼多多近期强势入局跨境电商业务，其跨境电商平台 Temu 于 9 月 1 日在海外上线，首站进军美国市场后，一度超过 Amazon Shopping 登顶美国 App Store 免费购物应用榜单第一。Temu 意为“Team Up，Price Down”，与国内名称拼多多的意思相近，同样，Temu 也主打低价策略，据悉 Temu 平台上的很多产品定价都在 0.9 美元以下。目前 Temu 的主要拉新方包括低价、新注册用户免运费、全站无门槛折扣，以及老用户带新人。

此外据 36 氪报道，上线一个多月，拼多多跨境业务 Temu 的日均 GMV 破 150 万美元，入驻商家近 3 万个，SKU 在 30-40 万，涵盖了 24 个一级类目。据悉，年底前 Temu 的 GMV 目标是 3-5 亿美元，并在未来一年达到 30 亿美元，这相当于 SHEIN 现在 GMV 体量的 1/10。

IT之家了解到，跨境通还在互动易平台透露，公司暂未参与拼多多跨境业务 Temu。