开源鸿蒙 OpenHarmony 新增支持证通电子桌面智能终端设备 KS8123

IT之家 12 月 1 日消息，据 OpenHarmony 发布，深圳市证通电子股份有限公司（简称“证通电子”）已面向金融支付场景推出了搭载 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）3.1 Release 系统的桌面智能终端设备（KS8123），并且通过 OpenHarmony 3.1 Release 版本兼容性测评，获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。

证通电子桌面智能终端设备（KS8123）

证通电子提供包括终端、业务软件等类型多样的差异化金融支付解决方案，此次研发的桌面智能终端设备（KS8123）采用 OpenHarmony 3.1 标准系统，从底层操作系统开始全面保护设备的数据，改善用户体验。该终端具有丰富的扩展接口，支持多种通信方式接入互联网，形成支付 O2O 闭环。此外，该终端通过安装定制化的第三方应用，满足不同行业的需求。

IT之家获悉，证通电子桌面智能终端设备（KS8123）拥有 10.1 英寸 IPS 高清大屏，支持触控体验；配置 3D 结构光摄像头，高清防伪，自由旋转设计，适配不同场景；KS8123 已完成银联安全认证和商用密码产品认证（国密认证），符合银行卡受理终端安全规范要求，可确保数据存储及传输安全。

证通电子桌面智能终端设备（KS8123）升级为 OpenHarmony 3.1 标准系统，从操作系统安全、通信接口安全、应用软件安全、用户数据安全、物理安全等方面提升终端设备的业务安全。该终端通过将金融安全子系统下沉到 OpenHarmony 3.1 子系统，在系统层面满足金融安全要求。OpenHarmony 3.1 运行的是应用程序先行编译成的可执行代码，可提高业务办理过程中交互效率，大幅减少交互过程产生的枯燥、停滞等体验。

此外，基于 OpenHarmony 3.1 标准系统分布式能力，通过标准化安全协议，证通电子桌面智能终端设备（KS8123）可集成更多的功能，满足不同场景中业务的碎片化需求，将重点用于医疗、油气、政务等行业 IC 卡场景的解决方案。