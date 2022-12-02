《变形金刚：超能勇士崛起》先导预告发布：猩猩队长亮相，2023 年暑期上映

IT之家 12 月 2 日消息，电影《变形金刚：超能勇士崛起》今日凌晨公布了首支先导预告，将于 2023 年 6 月 9 日在北美上映，内地暂未公布定档时间，不过派拉蒙官博进行了预热，内地定档有望。

再度以精彩刺激的动作场面及气势磅薄的宏伟奇观捕捉全球影迷的想象力，《变形金刚：超能勇士崛起》一片将带领观众回到 1990 年代，跟着博派变形金刚展开一场横跨全世界的冒险旅程，并且介绍一个全新品种的变形金刚，加入博派变形金刚与狂派变形金刚之间在地球上的大战。

IT之家了解到，该片由小斯蒂芬・卡普尔执导，安东尼・拉莫斯和多米尼克・菲什巴克主演，皮特・戴维斯将为 Mirage（幻影）配音，杨紫琼将为 Airazor（飞箭勇士）配音。该片已经在去年 10 月份杀青。

从预告片中可以看到动画片中经典的猩猩队长和黄豹勇士，不过擎天柱的形象与之前的《变形金刚》电影中大不相同，可以说是接续《大黄蜂》的软重启之作，确实也少了一点迈克尔・贝的味道。

影片将围绕超能勇士 / 野兽之战展开，地球上的战斗不只在汽车人和霸天虎之间，巨无霸、原始兽和龙头部队也参与其中。擎天柱是巨无霸小队指挥官，和威震天领导的原始兽小队展开激战。