一加 Nord 2T 手机开启安卓 13 / OxygenOS 13 公测

IT之家 12 月 2 日消息，一加宣布 Nord 2T 手机开放了基于 Android 13 的 OxygenOS 13 公测。一加 Nord 2T 用户可以导航到设置 > 关于设备菜单，选择加入 Beta 计划，并提交所需信息来参加公测。

本次更新重点新增了水生设计，富有活力的主题色带来全新体验，还有新增大文件夹，全新桌面文件夹使用体验，一步打开文件夹内应用，支持滑动翻页等。主屏幕添加小组件支持。

一加 Nord 2T 申请用户，需要确保正在运行固件版本为 CPH2401_11.A.17 的 OxygenOS 系统。还要注意的是，OxygenOS 13 公测版目前只对印度地区 Nord 2T 机型开放，而且必须是活跃的 OnePlus 社区成员才有资格申请测试。

此外，测试版可能没有官方版本那么稳定，所以最好避免在主设备上使用。一加为这次测试准备了 5000 个名额。

IT之家获悉，一加 Nord 2T 搭载天玑 1300 芯片，采用 6.43 英寸 FHD+90Hz AMOLED 显示屏，支持屏下指纹，左上角打孔。内置 4500mAh 电池 ，80W 快充，官方称能在 30 分钟内从 0 充到 100%。