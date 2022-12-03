首条 SMS 短信成功发送 30 周年之际，谷歌再次指责苹果在部署 RCS 上“拖后腿”

IT之家 12 月 3 日消息，谷歌仍在继续说服苹果公司支持 RCS 信息传递标准。谷歌今天再次发布了一篇名为《it's time for RCS》（是时候升级到 RCS）的博文，文中重点提及了 RCS 的优点，并指责苹果的短信服务仍停留在 1990 年代。

IT之家了解到，RCS 的全称是 Rich Communication Services（富通讯解决方案），是由 GSM 协会发起的、旨在创建基于 IP Multimedia Subsystem 基础上进一步丰富运营商通信服务的计划，旨在取代当前的 SMS 消息传递标准。

RCS 支持更高分辨率的照片和视频、音频消息和更大的文件大小，此外还增加了改进的加密、跨平台表情符号反应以及跨不同设备的群聊等等。在过去一年多时间里，谷歌不断说服手机厂商、运营商支持 RCS，但是苹果依然不为所动。

目前包括 AT&T、Verizon、T-Mobile 等美国主要运营商，摩托罗拉、诺基亚、OnePlus、三星、索尼等主要手机厂商都已经跟进支持 RCS。但是苹果依然是唯一的反对者，并未接纳谷歌的 RCS 提议。

谷歌的新博客文章指出，本周是 SMS 消息传递标准诞生 30 周年（第一条 SMS 消息是在 1992 年 12 月 3 日发送的）。谷歌认为是时候进行更新了，并称苹果公司“拖后腿”。