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三星 Galaxy Watch 4/5 可尝鲜，谷歌为 Wear OS 引入三项 Tiles 更新

2022/12/2 15:22:34 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 2 日消息，在为安卓手机和平板推出 Reading Mode 和 Digital Car Key 新功能之外，谷歌还为运行 Wear OS 的智能手表带来了新的功能。谷歌引入了 3 个全新的 Tiles（在国内称作“卡片”），并改善了原生应用程序，三星的 Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch 5 将会提前获得这些新功能。

谷歌表示为 Wear OS 智能手表引入了 3 个全新的 Tiles：Favorite Contacts、Sunrise Time 和 Sunset Time。Favorite Contacts 服务于所有用户，而后两者显示日出和日落对于普通用户来说用处并不大，但可能会给摄影师、运动员和喜欢户外活动的人提供一些帮助。

IT之家了解到，Tiles 是谷歌在 WearOS 2.0 中引入的功能。多数用户使用手表平均抬腕时长不会超过 5 秒，所以手表上的信息必须容易查到，交互简单，且操作性强，这也就是 Tiles 诞生的原因。

Tiles 是一种类似于小部件的 UI，可以让用户以更便捷的方式获得需要的信息并完成操作。Tiles 的入口是向左滑动，并可多次滑动快速进入某项功能。可通过手机 App 端操控添加、删减、重新排序。

笔记应用 Google Keep 也获得更新，带来了查看标签、合作者、照片、自定义背景、甚至绘图的能力。此外 Google Assistant 整合了 Adidas Running 应用，所以 Galaxy Watch 用户可以通过 Google Assistant 要求 Adidas Running 应用开始跑步锻炼。

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关键词：谷歌

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