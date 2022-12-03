一对蒙面劫匪黑五期间公然抢劫 Apple Store，盗走价值 35000 美元的 iPhone 等商品

IT之家 12 月 3 日消息，援引美国媒体 FOX 报道，一对蒙面匪徒在黑色星期五活动期间，光天化日之下公然抢劫美国加州的一家 Apple Store 后逃跑。抢劫视频目前已经在 YouTube、Twitter 等平台传开，视频显示苹果工作人员在一旁观看并未阻止，而且告诉顾客不要干预他们的行为避免发生冲突，最终两人带走了价值数万美元的财物。

本次抢劫事件发生在苹果 Palo Alto 的旗舰 Apple Store 门店内，视频中可以看到两名嫌疑犯在众目睽睽之外，目无旁人地从展示台上扯下 iPhone 等产品，并将其塞入背包内，视频中可以看到数十名顾客在一旁观看。

苹果工作人员对顾客说：“大家退后”（You gotta back up, man）和“让他们走”（Let 'em go）的声音，防止顾客和这些抢劫犯发生冲突。在视频中还可以听到一位顾问询问：“我要阻止他们吗？”（Yo, should we stop 'em?）。

IT之家了解到，援引当地媒体 Palo Alto Online 报道，警方目前正在寻找这两名抢劫犯，他们带走了价值 35000 美元（约 24.6 万元人民币）的商品。Palo Alto 警方队长 James Reifschneider 告诉该媒体，在盗窃过程中，店内的一名员工听到其中一名嫌疑人威胁说，如果有人试图阻止他们，就会对顾客采取暴力手段。