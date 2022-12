苹果被一家新加坡公司指控：iPhone 和 Apple Watch 侵犯 6 项定位专利

IT之家 12 月 3 日消息,苹果公司近日被 Geoscope Technologies Pte. Ltd 指控,认为侵犯了 6 项和移动设备地理定位服务领域有关的专利。这家公司认为侵犯其知识产权的主要是 iPhone 和 Apple Watch 这两款设备。

IT之家了解到,Geoscope 是一家新加坡公司,在美国弗吉尼亚州联邦注册经营。该公司表示在这 6 项技术专利的原始发明人将会出庭作证。

基于位置的服务是指利用地理数据向用户提供信息,或根据用户的位置为用户执行其它功能的软件服务。基于位置的服务主要包括地图、导航服务(如驾驶指南)、本地搜索(如寻找附近的餐馆)、社交网络、目标广告等等。

该公司在诉讼中写道:

这六项专利分别为:

7,561,104: Method To Modify Calibration Data Used To Locate A Mobile Unit

8,400,358: Method To Modify Calibration Data Used To Locate A Mobile Unit

8,786,494: Method To Modify Calibration Data Used To Locate A Mobile Unit

8,406,753: System And Method For Generating A Location Estimate Using Uniform And Non-uniform Grid Points

9,097,784: System And Method To Collect And Modify Calibration Data