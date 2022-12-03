苹果反诉 AliveCor 公司，申请心电图专利时你们公司都还没成立

IT之家 12 月 3 日消息，苹果今天决定反诉 AliveCor 公司，以便于更好地维护自身权益。双方的争议始于 2021 年，AliveCor 于美国国际贸易委员会（ITC）提出申诉，指控苹果侵犯了 AliveCor 的三项心电图专利。

IT之家了解到，随后双方在法庭上你来我往，AliveCor 在今年早些时候向 ITC 提交申诉，要求获得对 Apple Watch 的进口禁令，法官作出了有利于 AliveCor 的裁决。

苹果希望通过本次反诉，来澄清谁才是心电图相关专利的先驱，并遏制 AliveCor 猖獗的侵权行为。苹果在反诉文件中表示，苹果是这项心电图专利的先驱，在 AliveCor 出现之前就已经研究、开发了核心的基础技术并申请了专利。AliveCor 的诉讼活动只不过是通过诉讼来达到销售新心电图产品的目的。

而苹果公司在 AliveCor 诞生前几年就已经申请了专利。申诉书引用了几项与 Apple Watch 的心率和心电图功能有关的苹果专利，苹果称 AliveCor 的 KardiaMobile、KardiaMobile Card 和 Kardia 应用程序侵犯了这些专利。