售价未知，蓝宝石 Radeon RX 7900XTX 和 7900XT 公版现身美国亚马逊官网

IT之家 12 月 3 日消息，蓝宝石 Radeon RX 7900XTX 和 7900XT 公版近日现身美国亚马逊官网，只是目前这两个产品页面均未显示售价信息。此前消息称 AMD Radeon RX 7900XTX 公版售价为 999 美元（约 7023 元人民币），7900XT 公版售价为 899 美元（约 6320 元人民币）。

IT之家了解到，这两款公版显卡的参数如下：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。