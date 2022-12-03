谷歌 Android 13 TV 正式版发布（附更新内容）

IT之家 12 月 3 日消息，谷歌今天宣布，Android TV 系统的最新版本 ——Android 13 for TV 发布，最新版本在性能和可访问性方面带来了进一步的改进，以帮助开发者为下一代电视构建有吸引力的应用程序。

下面是 Android 13 for TV 的一些新内容。

媒体和电源

预期的音频路由让应用程序在创建 AudioTrack 之前识别被路由的设备和支持的格式。

用户可以在支持的 HDMI 源设备上控制首选分辨率和刷新率

改进电源管理，实现低功率待机

输入控制和辅助

硬件静音开关状态反映在系统隐私控制中

更新了遥控器上的助理麦克风访问的用户控制

用于启用跨应用程序的音频描述的全球偏好设置

新的键盘布局 API 允许为外部键盘选择不同的语言布局

HDMI 和调谐器

更好地处理 HDMI 源设备上的 HDMI 状态变化

改进了 HDMI 源设备的语言选择

调谐器 HAL 2.0 具有性能优化、双调谐器和 ISDB-T 多层支持功能

作为 TIF 的扩展，互动电视用例的框架

下面是 Android 13 for TV 的一些开发方面新内容。

性能和质量

Android 13 为大屏幕带来了新的 API，帮助开发者为不同设备类型的用户提供高质量的体验。

对 AudioManager API 的改进使开发者能够预测对活动音频设备的音频属性支持，并在不开始播放的情况下选择最佳格式。

用户现在可以改变支持的 HDMI 源设备上的默认分辨率和刷新率，以获得更可靠的播放体验。

HDMI 状态的变化现在浮现在 MediaSession 生命周期中，允许电视棒和其他 HDMI 源设备节能省电并暂停内容以应对 HDMI 状态的变化。

可访问性和输入控制

Android 13 带来了新的功能，使与电视的互动更加适应。

InputDevice API 现在支持不同的键盘布局。游戏开发者还可以通过物理位置来引用按键，以支持物理键盘的不同布局。

AccessibilityManager 中新创建的音频描述 API 允许应用程序查询新的全系统音频描述偏好设置，帮助开发者自动提供符合用户偏好的音频描述。

可以查看 Android TV OS 开发者网站，了解 TV 上的 Android 13 所带来的更多功能细节。IT之家获悉，新版本现在可用于 ADT-3 和 Android TV 模拟器，开发者可以选择在 Google TV 界面或标准 Android TV 界面上测试。