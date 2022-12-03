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谷歌 Android 13 TV 正式版发布（附更新内容）

2022/12/3 19:57:15 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 12 月 3 日消息，谷歌今天宣布，Android TV 系统的最新版本 ——Android 13 for TV 发布，最新版本在性能和可访问性方面带来了进一步的改进，以帮助开发者为下一代电视构建有吸引力的应用程序。

下面是 Android 13 for TV 的一些新内容。

媒体和电源

  • 预期的音频路由让应用程序在创建 AudioTrack 之前识别被路由的设备和支持的格式。

  • 用户可以在支持的 HDMI 源设备上控制首选分辨率和刷新率

  • 改进电源管理，实现低功率待机

输入控制和辅助

  • 硬件静音开关状态反映在系统隐私控制中

  • 更新了遥控器上的助理麦克风访问的用户控制

  • 用于启用跨应用程序的音频描述的全球偏好设置

  • 新的键盘布局 API 允许为外部键盘选择不同的语言布局

HDMI 和调谐器

  • 更好地处理 HDMI 源设备上的 HDMI 状态变化

  • 改进了 HDMI 源设备的语言选择

  • 调谐器 HAL 2.0 具有性能优化、双调谐器和 ISDB-T 多层支持功能

  • 作为 TIF 的扩展，互动电视用例的框架

下面是 Android 13 for TV 的一些开发方面新内容。

性能和质量

Android 13 为大屏幕带来了新的 API，帮助开发者为不同设备类型的用户提供高质量的体验。

  • 对 AudioManager API 的改进使开发者能够预测对活动音频设备的音频属性支持，并在不开始播放的情况下选择最佳格式。

  • 用户现在可以改变支持的 HDMI 源设备上的默认分辨率和刷新率，以获得更可靠的播放体验。

  • HDMI 状态的变化现在浮现在 MediaSession 生命周期中，允许电视棒和其他 HDMI 源设备节能省电并暂停内容以应对 HDMI 状态的变化。

可访问性和输入控制

Android 13 带来了新的功能，使与电视的互动更加适应。

  • InputDevice API 现在支持不同的键盘布局。游戏开发者还可以通过物理位置来引用按键，以支持物理键盘的不同布局。

  • AccessibilityManager 中新创建的音频描述 API 允许应用程序查询新的全系统音频描述偏好设置，帮助开发者自动提供符合用户偏好的音频描述。

可以查看 Android TV OS 开发者网站，了解 TV 上的 Android 13 所带来的更多功能细节。IT之家获悉，新版本现在可用于 ADT-3 和 Android TV 模拟器，开发者可以选择在 Google TV 界面或标准 Android TV 界面上测试。

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关键词：安卓13Android TV

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