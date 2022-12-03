自带模板的工作型 PPT 应该怎样做？

年底了，又到了做年终总结 PPT 的时候了

此时的你是否已经开始挠头了，别慌

今天这篇文章带你解锁工作型 PPT 的设计法则

在 PPT 学习中，我们见识了太多优秀的作品（有的甚至堪比海报），也掌握了很多高级的软件技法（如三维旋转、布尔运算、文字转换等）

自觉万物皆可 P，实力已经无敌了

然而一到自带模板的工作型幻灯片

又让我们一下回归到了解放前

我学的技巧毫无用武之地啊！

为什么这页全是字啊！

模板好丑，我没法设计啊！

…

我想，这是大部分职场人都很头疼的话题

但与其抱怨，不如顺应它

今天和大家聊聊

使用公司自带的 PPT 模板怎么做幻灯片

内容较多，建议收藏反复查看

首先，问大家一个问题

企业为什么要统一模板？

给大家三秒钟思考下

。。。

。。。

。。。

好，时间到

公司设立统一模板的原因大抵是这两种：

标准化 （统一规范，利于协同制作）

辨识度（模板往往带有企业的品牌气质）

其中标准化是最重要的一环。对于普通职场人而言，PPT 主要用于工作汇报（如项目竞标、向上汇报、年终总结等）

统一模板后，我们不需要花时间在视觉风格（科技、立体、黑金等）的塑造上，而可以专注于内容逻辑本身，极大的提高工作效率

然而，模板虽然有了，在实际应用中却不尽如人意，据我观察，绝大多数职场人士还不能正确使用模板，做出一份清晰合格的工作型 PPT

今天，我们就从规范性、平衡感、结构化三个角度聊聊工作型幻灯片应该怎样做

工作型 PPT 设计法则

规范性

规范性是工作型 PPT 设计最基础的部分，它主要包含两部分：设计的统一性与内容的完整性

设计的统一性

即配色、字体、版式、细节等

有了模板，就要延续其风格展开设计

内容的完整性

这是很多人容易忽视的问题

没有标题

图表不够完整

缺少数据来源

。。。

一页专业的 PPT 究竟应该包含哪些内容？其实咨询公司给了我们很好的示范

如果你了解过麦肯锡、波士顿、贝恩等知名咨询公司，会发现他们的 PPT 大都专业规整（可以作为业界标杆）

以下为我仿照咨询公司的风格做的一页示例：

这页片子就很有代表性，里面每一个元素都是有意义的，且位置也都有讲究

平衡感

上述提及的规范性是一些相对教条的概念，很多人会比较厌恶这些条条框框，但其实只有先懂得规则才能更好地活用规则

要想把工作型 PPT 做到 80 分，光熟悉规则还是不够的，更重要的是掌握“平衡”这个概念

你是否也有这样的困惑，明明网上的模板很好看，可自己一套用就立马变了样。这是什么原因呢？

如果你有下载过网上的 PPT 模板，会发现它们大都规整统一，元素都处于一种相对理想的状态（图片好看、文案字数一致、配色优雅等），然而实际上却并不如意

当你替换了配色，修改了文案，更改了配图，原本好看的模板似乎朝着另一个极端发展

表面上看是你替换的元素不够好看，实则是打破了画面原本的平衡感

结构化

掌握规范平衡可以做出一份合格的作品

善于搭建结构可以做出一份有灵魂的设计

PPT 中的结构化就好像讲话的逻辑感，一段有逻辑的话语往往能够快速被听众理解。同样的，有结构的 PPT 设计也更利于信息的传达

PPT 中如何构建结构？我认为可以分两步：

清晰的视觉引导

深挖逻辑，搭建结构

视觉引导（即阅读顺序）

好的引导顺序是符合内容逻辑与阅读习惯的

这个就好比讲话要有次序，如果东讲一句，西扯一句，那听众会感到混乱，很难理解你想表达的含义

当你掌握了视觉引导权，你就掌握了引领听众思路的权利

深挖逻辑，搭建结构

结构化设计的前提是对逻辑的深层次挖掘，只有理解了各元素间的内在逻辑，才能更好地用图形语言展示出来

这里举两个例子：

案例一

案例二

如果你仔细看过这两个案例就会发现：

视觉设计在于形（外观）

结构化设计在于骨（逻辑）

有逻辑的话术往往比华丽的辞藻更易被理解，也更利于信息的传递与表达

最后，我们再来回顾下工作型 PPT 设计要点：规范性、平衡感、结构化

工作型 PPT 设计法则

以上三点看似简单，但每一项都需要大量练习才可以真正掌握

— 写在后面的话 —

PPT 设计不仅仅是插入图片、文字的机械化操作，它其实是一个更具综合性的技能

与其说是 PPT 设计，我更愿意称之为演示设计

它所考验的也不是你的软件操作水准，更多的是背后的逻辑思维、视觉设计、沟通与表达等

即使有一天 PPT 被某个软件取代了，我想一定也丝毫不影响一名优秀的 PPTer 继续发光发热

当你关闭软件、甚至关掉电脑，所能留下的或许才是真正属于你的价值

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙