大众汽车计划使其子公司 PowerCo 成为“全球电池冠军”

IT之家 12 月 3 日消息，大众汽车现宣布了一项计划，希望将其电池制造子公司 PowerCo 打造成“全球电池冠军”。

尽管迪斯离职后大众汽车显得颇为保守，但其电池制造子品牌 PowerCo 却丝毫没有历史包袱，所以大众对这家今年早些时候才刚成立的新能源公司抱有十分远大的目标，现在更是希望 PowerCo 快速实现他们的目标。

IT之家知悉，PowerCo 是大众汽车 100% 控股的子公司，成立于 2022 年 7 月，负责处理该汽车制造商的全球电池业务。

大众汽车和 PowerCo 于今年 7 月才开始在德国萨尔茨吉特建造他们的电池厂，而且这也只是他们计划中的六家工厂中的第一家。

目前来看，虽然 PowerCo 才刚刚起步，但它在德国已经拥有 40GWh 的生产能力。大众表示，他们真正的优势在于标准化。据称，大众已经将其电池设计标准化，并将生产电池的工厂标准化，从而减少了建设成本和启动时间。

这家德国汽车巨头估计，它将为子品牌带来每年 240GWh 的电池产能需求。

大众还表示，PowerCo 的最后一个优势在于“纵向整合”，它愿意为此付出更多的努力。据介绍，PowerCo 不仅将建立锂精炼能力，还将拥有属于自己的锂矿。

在展示完这些优势之后，大众才披露了 PowerCo 未来计划。

据介绍，其德国电池工厂 (目前正在建设中) 将于 2025 年投入生产。在此之后，位于西班牙瓦伦西亚的第二家工厂将于 2026 年投产，此后 PowerCo 还将在北美建立一个标准化电池制造工厂，然后在 2027 年之后再建一家欧洲工厂。

此外，PowerCo 还将扩大服务于非大众集团品牌以及非汽车领域，包括但不限于海事、能源储存和火车制造业客户。。

总而言之，大众关注的是 PowerCo 未来的无限可能和可持续性。

他们认为，通过与大众集团的合作，PowerCo 将建立一个电池的循环生态系统，有望减少浪费和原材料提取成本。

虽然还不清楚目前这种对供应商的转变将如何影响大众目前的电池合作伙伴，但相信看着这个行业巨头在未来几年里想方设法去应对守旧派难以招架的新能源浪潮会是一件很有趣的事情。