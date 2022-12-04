不只是马斯克，科技巨头都在要求员工更努力工作

12 月 4 日消息，自从接管推特以来，埃隆・马斯克（Elon Musk）始终在加大员工的工作强度。按照马斯克的说法，这是新的“极端硬核”愿景，需要员工“长时间、高强度”的努力工作。员工要么跟随他重塑“推特 2.0”，要么离开。

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事实上，所谓的“硬核工作”要求并非马斯克的专利，经济低迷促使其它科技公司的首席执行官们也在悄悄要求员工加大工作量，只是他们的措辞没有马斯克那样咄咄逼人。Meta、谷歌、亚马逊和其它公司的员工都被要求更加努力地工作，否则就有失业的风险。

Meta：扎克伯格警告提高员工绩效目标

早在今年七月初，Facebook 母公司 Meta 的首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）就曾警告员工，他将提高员工的绩效目标。

据称，扎克伯格当时表示：“实际上，公司里可能有很多人不应该继续留在这里。我希望提高期望值，制定更具进取心的目标，以及稍微提高点儿热情，我想你们中的有些人可能会说，这个地方不适合你们。我对这种自我选择没有任何意见。”

当月晚些时候，在第二季度财报电话会议上，扎克伯格的态度似乎更明确了一些，并分享了该公司的计划：“未来一年将稳步控制员工人数增长，许多团队将缩减规模，这样我们就可以将精力转移到公司内部的其他领域。”

10 月份，Meta 要求经理们将 15% 的员工标记为“需要支持”，员工们称此举为“悄悄裁员”。事实上，在整个科技行业，越来越多的公司现在要求将特定数量的员工纳入“绩效改善计划”，并最终促使他们离开公司。

11 月份，Meta 则表示裁员 13%，裁减超过 11000 名员工。

Alphabet：皮查伊计划提高 20% 工作效率

今年夏天，谷歌及其母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）敲响了警钟，认为员工的工作效率需要提高。几周后，皮查伊在接受专访时表示，他希望公司员工的工作效率提高 20%，但由于员工数量增加，工作效率的改善速度似乎更慢。

皮查伊说：“在我们所做的每一件事中，我们都可能放慢决策的速度。你可以从头到尾地进行评估，然后弄清楚如何让公司的生产率提高 20%。有时候，当有三个人在做决定的时候，你会发现有些地方需要改善。如果你理解了这一点，把决策者减少到两个人甚至一个人，效率就会提高 20%。”

此前有报道称，这家搜索引擎巨头今年还改变了员工绩效评级系统，并告诉经理们，他们现在预计将把 6%（超过 1 万人）的员工标记为“绩效最差”的级别。

内部材料显示，谷歌的部分经理还被要求与员工进行特定次数的“支持检讨”，这是经理在将员工列入“表现最差”级别之前必须举行的会议。

亚马逊：“用更少的钱做更多的事情”

零售巨头亚马逊向来以“节俭”著称，但在 10 月初的全体员工会议上，该公司敦促员工“加倍节俭”，并告诉他们“用更少的钱做更多的事情”。

11 月份，亚马逊大幅缩减了其创新实验室 Amazon Grand Challenge 的规模。此前，多家大型科技公司也与亚马逊采取了类似的举措，在经济低迷期间关闭所谓的“登月实验室”。

亚马逊已经为管理人员设定了“无遗憾流失率”目标，但在今年 11 月，该公司还裁减了 1 万多名员工，这是亚马逊有史以来规模最大的一次企业裁员。

股东施压：员工人数超过实际需求

股东们也在纷纷向科技公司的首席执行官们抱怨，当前员工人数远远超过了实际需要的水平。

Meta 大股东 Altimeter Capital 在 10 月份的一封公开信中表示：“从谷歌、Meta 到推特、优步等，这些公司都能用少得多的人实现类似水平的收入，这在硅谷似乎并非什么秘密。”该机构还辩称，如果员工更少，这些公司的运营会更好。

谷歌股东 TCI 基金管理公司在 11 月份的公开信中同样告诉皮查伊，与 Alphabet 前高管的谈话表明：“公司可以在员工数量大幅减少的情况下更有效地运营业务。”

首席执行官和投资者们现在都在关注推特将如何运营，该公司约有 66% 的员工被裁。Bernstein Research 的分析师写道：“推特最终可能成为企业提高效率的研究案例，因为‘马斯克的剃刀’将测试这些企业的运营效率到底有多高。”