马斯克大肆裁员后推特合规团队无人可用，该公司正面临被调查和巨额罚款的风险

12 月 3 日消息，据两位知情人士透露，在一连串裁员、辞职潮中，推特赖以遵守监管机构相关规定的两个关键团队突然陷入无人可用的窘境，这让这家社交媒体巨头遭到调查和巨额罚款的风险激增。

大量人员的离职加剧了人们的担忧，即埃隆・马斯克 (Elon Musk) 接手后出现的员工流失将削弱推特遵守旨在保护用户数据规则的能力。

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据知情人士透露，在两名成员被解雇、另外三名成员辞职后，推特内部负责监督该公司遵守联邦贸易委员会（FTC）“同意法令”的数据治理委员会已经不复存在。根据同意法令要求，推特应更好地保护用户的个人数据。

推特公司网站上此前的帖子显示，数据治理委员会成立于 2021 年 11 月，负责监督有关如何收集、访问和披露用户数据的决策。该委员会还设法帮助公司内部遵守推特的隐私政策。

与此同时，在马斯克解雇了推特首席律师维贾亚・加德（Vijaya Gadde）和负责公共政策的全球副总裁西内德・麦克斯威尼（Sinead McSweeney）后，负责管理推特遵守欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的委员会也停止运作。上个月，居住在都柏林的麦克斯威尼获得了一项法院禁令，禁止推特终止与她的雇佣关系。

据知情人士透露，这个委员会发挥了关键作用，帮助审查推特产品和工程团队的工作，以确保他们没有违反欧洲关于传输和处理欧盟公民数据的复杂规定。该委员会成员每月开会一次，其中两人在都柏林。

知情人士说，在没有上述委员会成员参与的情况下，马斯克临时起意做出了许多有关新产品的决定。监管机构可能会认定，推特的爱尔兰办事处不再对欧盟公民的数据进行有效监督。如果发生这种情况，那么任何欧盟成员国都将有权对推特展开调查并开出罚单。

推特在都柏林的办公室也是其欧盟总部，为了遵守 GDPR 的要求，它被指定为欧洲公民数据的“控制者”。上个月，推特在监管中心布鲁塞尔办公室剩下的两名员工也选择了离职。

这些离职事件加剧了推特剩余员工的担忧，他们可能要为违反 FTC 的规定承担责任，促使马斯克的律师亚历克斯・斯皮罗（Alex Spiro）在一份备忘录中向他们保证，如果公司被发现违反了相关法令，他们不会进监狱。

总体而言，自马斯克 10 月份执掌推特以来，已有 100 多名安全和隐私团队的成员离开该公司。据知情人士透露，这使得负责保护推特基础设施免受网络攻击和数据泄露的人员减少了一半。

负责在欧盟监督推特的爱尔兰监管机构周一表示，它对推特遵守欧盟法律的能力感到“非常担忧”。在最近几周员工离职引发维护方面的担忧后，该机构几乎每天都与推特驻都柏林办事处保持联系。

上个月，推特首席信息安全官、首席隐私官和首席合规官相继辞职。推特随后任命雷纳托・蒙泰罗（Renato Monteiro）为临时数据保护官。蒙泰罗常驻都柏林，曾担任该公司拉丁美洲数据保护法律顾问。

然而，据知情人士透露，蒙泰罗自被任命以来，几乎没有参与过美国产品工程和开发团队的工作。蒙泰罗没有回复置评请求。目前还不清楚还有谁可能负责推特遵守 FTC 和 GDPR 的规定。

相关团队员工被裁员和辞职也意味着，推特没有足够的人员来监督大约 400 种不同信息安全标准的维护。推特通常指派专门的员工负责维护这些标准，其中包括确保公司正确加密用户数据以确保其安全。同时，该公司对这些标准的遵守情况每两年进行一次独立评估，以确保符合 FTC 同意法令的要求。

FTC 表示，他们正在密切关注推特的事态发展。2018 年 5 月，欧洲数据监管机构的权力在一夜之间增加，当时恰值 GDPR 生效，赋予他们最高征收相当于公司年销售额 4% 罚款的权力。