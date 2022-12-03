马斯克称愿意给自己孩子植入脑机芯片

北京时间 12 月 3 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 表示，他并不介意把旗下公司 Neuralink 开发的脑芯片植入自己的一个孩子体内。

马斯克

马斯克周三在介绍 Neuralink 最新脑机芯片进展时表示，如果他的一个孩子受了重伤，比如脖子骨折，他会放心地把芯片植入他们的体内。

“我想说的是，至少在我看来，现在的技术进步已经让这件事变得并不危险。”马斯克表示。他预计 Neuralink 将在未来 6 个月内开始人体试验。

Neuralink 的脑机接口希望为瘫痪患者提供一种通过思想进行交流的方式，其脑机芯片有嵌入电极的微型电线，可以监测大脑活动，旨在用电刺激大脑。该公司计划利用一个正在开发的机器人将这种芯片嵌入人的头骨中。

马斯克在 Neuralink 发布会结束后在推特上表示：“我们现在相信，Neuralink 设备已经为人类做好了准备，所以使用时间取决于美国食品药物管理局的审批程序。”

而且，马斯克还表示，当 Neuralink 的设备准备就绪时，他计划亲自植入一个脑芯片。“你现在可能就可以植入一个 Neuralink 设备，只是你还不知道。我是说假设。未来我会亲自参与演示。”他表示。

Neuralink 尚未置评。

《身体力行？马斯克称其计划在自己大脑中植入脑机芯片》