《原神》再获索尼 PlayStation 年度大奖，米哈游向玩家发放 800 原石

IT之家 12 月 4 日消息，米哈游宣布，为庆祝《原神》获得“PlayStation Partner Awards 2022 GRAND AWARD”，将于 12 月 4 日至 12 月 7 日，送上 800 原石的谢礼，感谢相伴。

领取说明：

每日 200 原石将在各服务器时间 12 月 4 日至 12 月 7 日的 00:00，通过游戏内邮件逐日发放给旅行者；

原石领取时间截至 3.3 版本结束前，每位冒险等阶达到 7 级及以上的旅行者，都可以通过游戏内邮件领取本次总计 800 原石的礼物。

IT之家此前报道，PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia（2022 年 PlayStation 日本亚洲地区合作伙伴奖）旨在表彰创作者的创意活动，并向为 PlayStation 发行的热门游戏颁奖，今年是第 28 届。

GRAND AWARD（大奖）由《原神》与《艾尔登法环》共同获得。该奖项颁给 2021 年 10 月~2022 年 9 月期间，日本和其他亚洲地区开发商的全球销售额排行前两名的作品。该奖项去年也是被《原神》拿下，米哈游官方向玩家发放了 800 原石。

此外，《原神》将于 12 月 7 日 06:00 开始 3.3 版本更新维护，预计 5 个小时完成，停服补偿 300 原石，也就是玩家近期可以领取共 1100 原石。