比亚迪 ATTO 3（元 PLUS）拿下以色列全车系 11 月单车型销量冠军

IT之家 12 月 4 日消息，比亚迪汽车宣布，ATTO 3（元 PLUS）问鼎以色列全车系 11 月单车型销量冠军，仅上市第二个月，11 月在以色列销量达 2333 辆。

以色列 11 月共交付了 22004 辆新车，按照品牌总交付量排名，比亚迪 11 月在以色列排名第三，前两名分别为起亚（3167 辆）、丰田（2659 辆），比亚迪交付 2333 辆，特斯拉交付 2300 辆，吉利交付 1182 辆。

IT之家了解到，比亚迪于 10 月开始在以色列交付 ATTO 3 汽车，当地售价 156500 以色列新锡克尔（当前约 322765 元人民币）。

比亚迪目前正在全球大规模扩张，相继进入了挪威、新西兰、新加坡、巴西、哥斯达黎加和哥伦比亚等市场。今年早些时候，比亚迪还宣布将从 2023 年开始在日本销售乘用车，并计划在泰国建立一个工厂，从 2024 年起每年生产 15 万辆汽车。

比亚迪股份近日在港交所公布了 2022 年 11 月产销快报，11 月新能源汽车销量 23.04 万辆，同比增长 134.3%；本年累计 162.8 万辆，去年累计 50.98 万辆，累计同比暴涨 219.38%。