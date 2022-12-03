比亚迪赵长江：腾势 D9 11 月首月销量 3451 辆，12 月交付目标 7000+

IT之家 12 月 3 日消息，比亚迪昨日公布了 11 月新能源汽车产销快报，11 月销量 23.04 万辆同比增长 134.3%；本年累计 162.8 万辆，去年累计 50.98 万辆，累计同比暴涨 219.38%。

现在腾势销售事业部总经理 @赵长江 V 公布了比亚迪合资品牌腾势的 11 月销量：11 月腾势品牌销售 3451 辆，其中 50% 是 BBA 用户增购或置换；20% 是豪华 MPV 燃油车置换；15% 是比亚迪客户换购或增购；15% 是本来想选择 SUV 的客户最终选择了腾势 D9。

他表示，腾势 12 月份交付目标在 7000 辆以上，他相信这款车型有机会占据 30 万以上 MPV 市场第一的位置。

腾势 D9 于 8 月 23 日上市，并于 10 月 26 日开启交付。腾势 D9 提供 DM-i 超级混动和纯电 2 个版本 7 款车型，定价区间为 32.98~45.98 万元。

作为一款中大型高端新能源 MPV，腾势 D9 整车尺寸长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距为 3110mm。其中，DM 动力系统采用 DM-i 超级混动技术，综合续航达 1040km，纯电续航最大 190km；EV 动力系统基于 e 平台 3.0 打造，CLTC 最长续航可达 600+km。

IT之家曾报道，比亚迪还公布了旗下各个系列的车型销量：

11 月王朝网销售 173673 辆：

秦家族销售 28320 辆

汉家族销售 31786 辆

唐家族销售 20020 辆

宋家族销售 64145 辆

元家族销售 29402 辆

11 月海洋网销售 52818 辆：

海豚销售 26063 辆

海豹销售 15356 辆

e 系列销售 572 辆

驱逐舰 05 销售 6032 辆

其他车型销售 4795 辆

比亚迪 2022 年 11 月海外销售新能源乘用车合计 12318 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 11.003 GWh，2022 年累计装机总量约为 78.684 GWh。

比亚迪已在 11 月 16 日达成了 300 万辆新能源汽车下线的里程碑，最新数据已超 310 万辆。目前，比亚迪旗下新能源乘用车包括 DM 和 EV 两种路线，拥有汉、唐、宋、秦、元等王朝系列车型和海豹、海豚、驱逐舰等海洋系列车型。

比亚迪还将于推出两个新品牌，未来，比亚迪将形成比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。

《比亚迪赵长江：腾势 D9 已有近 4 万大定用户，12 月交付目标超 7000 台》