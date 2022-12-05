苹果又有两名高管离开，最近几月“失血”严重

北京时间 12 月 5 日早间消息，据报道，近日，苹果又有两名副总裁离开。最近一段时间苹果高管接连出走，不少人有些担忧。

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几天前 John Stauffer 跳槽到游戏公司 Roblox，他曾担任苹果互动媒体集团（Interactive Media Group）软件工程副总裁。还有，苹果硬件工程副总裁 Laura Legros 宣布退休，她曾率领团队推出新 MacBook Air 和 iPad。

在库克手下有一批高管，最高一级是高级副总裁，然后是副总裁。让我们稍微回顾一下最近一段时间苹果流失的高管：

—— 工业设计副总裁 Evans Hankey。

—— 首席信息官 Mary Demby。

—— 首席隐私官 Jane Horvath。

—— 软件工程副总裁 David Smoley。

—— 软件工程副总裁 John Stauffer。

—— 线上零售副总裁 Anna Matthiasson。

—— 采购副总裁 Tony Blevins。

—— 硬件工程副总裁 Laura Legros。

整个苹果公司大约有副总裁 100 名，在如此短的时间内多位高管离开显然有些不寻常，当中一些高管还来自关键部门，比如工业设计团队。