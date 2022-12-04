苹果前高管：库克一定是用个人魅力安抚住了马斯克

12 月 4 日消息，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）向来以善于沟通而闻名，他最近成功安抚住了推特新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）。三名前苹果高管揭示了库克成功的秘诀，即利用个人魅力和实干精神打消了马斯克的疑虑。

上周，马斯克和苹果的关系变得一度非常紧张。马斯克在周一发布了一系列推文，指责苹果和库克停止在推特上打广告，暗示他们“讨厌言论自由”。对于苹果来说，这是一场公关噩梦。

马斯克还表示，苹果曾“威胁要将推特从其应用商店下架”，但却没有给出任何解释。库克没有选择公开参加论战，而是私下邀请马斯克到苹果总部会面。马斯克随后在推特上感谢库克的邀请，并补充说，此前的一切都是一场“误会”。

就库克如何成功安抚了马斯克，英国媒体采访了一位“在苹果工作了 10 多年的前资深人士”，他解释称：“我敢肯定，库克用魅力迷住了马斯克。他想听马斯克把话说完，我相信库克也表达了自己的观点。这就是库克所做的：他卷起袖子，立即着手解决问题。无论是公关纠纷还是更具争议性的事情，他都不会高调卷入其中。这不是他的行事风格，与马斯克也截然不同。”

同时，苹果公司联合创始人史蒂夫・沃兹尼亚克（Steve Wozniak）补充说：“库克最好的技能就是理解并照顾每个人的需要。”

在史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）重返苹果之前辞去了首席执行官一职的约翰・斯卡利（John Sculley）称：“苹果的第一个万亿美元来自乔布斯和乔尼・艾维，下一个万亿美元来自库克。他做事低调，不会引起人们的注意，但他做得相当出色。当你手里拿着 iPhone 时，可能会立刻想到乔布斯和艾维，但库克做出的贡献也同样重要。”

库克的主要成就是巩固了 iPhone 作为全球理想品牌的地位。他还将苹果的触角延伸到了新媒体和服务领域，并为该公司进军金融、汽车和医疗保健行业奠定了基础。

库克稳健的手腕、丰厚的分红政策和大规模的回购计划赢得了“股神”沃伦・巴菲特（Warren Buffett）的信任，后者在致股东信中称库克为“苹果杰出的首席执行官”。在乔布斯时期，巴菲特从不投资苹果，但如今他是苹果最大的单一股东，持股价值约 1400 亿美元，占伯克希尔哈撒韦公司投资的 40% 以上。