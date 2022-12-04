马斯克称苹果已全面恢复 Twitter 广告投放，并发文感谢广告主们重返推特

IT之家 12 月 4 日消息，埃隆-马斯克证实，苹果已经“完全恢复了在推特上的广告”。随后，他在推特发文称感谢广告商们重返推特。

值得一提的是，就在上周，马斯克公开羞辱苹果公司“已基本停止在 Twitter 上做广告”并质疑该公司是否讨厌“美国的言论自由”。

苹果公司从未证实或否认它已停止在 Twitter 上投放广告。也从未有任何迹象表明，广告的放缓是由于马斯克买下了 Twitter 权。

马斯克周三访问了 Apple Park，与蒂姆-库克进行了会面。会面似乎很顺利，马斯克指出，库克说苹果从未计划将 Twitter 从应用商店中下架。

在今天晚上的 Twitter Spaces 活动中，马斯克证实，苹果已经再次加大了在 Twitter 上的广告投放力度。“苹果已经全面恢复了在 Twitter 上的广告，”马斯克说。他还说，苹果是 Twitter 最大的广告商。

本周早些时候《华盛顿邮报》的一份报告指出，苹果“在 11 月 10 日至 11 月 16 日期间，在 Twitter 上的广告支出估计为 13.16 万美元，低于 10 月 16 日至 10 月 22 日期间的 22.08 万美元，即马斯克买下 Twitter 的前一周”。

当然，苹果公司没有公开披露其任何广告支出信息。我们没有办法知道该公司是否因为埃隆-马斯克而停止在 Twitter 上投放广告。

此外，马斯克并没有说明除了苹果还有哪些公司重新在推特上投放广告。