上汽大众回应“黑屏门”：已有相应的技术解决方案，将于近期推出

IT之家 12 月 5 日消息，12 月 1 日，大量的大众 ID. 家族车主们集体反应 ID. 系列车型出现多种问题，包括：

车机频繁断网，各种故障码随机出现，导航及 CarPlay 功能不能使用，娱乐系统不能使用，车机频繁重启。

大小屏幕双黑，所有行车信息消失（包括时速、电量、动能回收、自动驻车、空调、驾驶辅助、故障提醒、导航及娱乐系统等信息)，倒车影像消失，智能辅助驾驶功能失效，安全带提示音消失，全车各种声音提示消失。

部分车辆通电后全车故障码爆出，车辆无法启动，无法行驶。

IT之家曾报道，此次问题主要集中在上汽大众 ID.3、上汽大众 ID.4 X、上汽大众 ID.6 X 以及一汽-大众 ID.4 CROZZ 和一汽-大众 ID.6 CROZZ 车型上。

据界面消息，大众汽车针对车主反馈的黑屏情况做了回应，承认新车确实存在问题，但解决办法还要再等等。

可拨打一汽-大众服务热线 400-817-1888，也可联系或前往一汽-大众指定经销商店，我们将提供相关的远程指导、上门取送车、车辆检测等服务。

上汽大众针对此次问题十分关注和重视，会尽快为用户排查相关故障原因，尽快处理相关问题，很抱歉给用户用车带来了不便和困扰。 经过一系列的技术分析、软件优化及测试验证，目前针对用户反映的情况上汽大众已有相应的技术解决方案，并将于近期很快推出。

前情提要：

《大众 ID 电动汽车车机被曝出现大规模黑屏死机问题，天冷更易中招》