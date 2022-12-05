亚马逊撤回零售部门新 offer，原定明年初入职的新员工被毁约

北京时间 12 月 5 日早间消息，据报道，知情人士透露，亚马逊已开始取消其零售部门向新员工发放的 offer，这一迹象表明，亚马逊的降本增效已经波及到零售部门。

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亚马逊全球亚马逊门店首席执行官道格・赫林顿（Doug Herrington）领导的零售部门的代表本周开始给原定于明年 1 月开始工作的员工打电话，告诉他们其工作被取消。

之前的报道显示，亚马逊的裁员主要集中于终端设备部门。但现在看来，这一举措已经蔓延到零售部门。

亚马逊尚未对此置评。

该公司的零售部门包括亚马逊网站、Amazon Prime、Amazon Go、全食超市和自有品牌等业务。

两周前，亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）在该公司官方网站上表示，亚马逊的裁员将延长到 2023 年。

他在 11 月 17 日的消息中指出，亚马逊已经宣布对终端设备和图书部门裁员，人员、体验和技术部门（PXT）也将进行自愿缩编。

贾西补充道，该公司还将进一步压缩岗位，包括对 PXT 和门店团队加大裁员力度，但总数尚未确定。

“全公司的领导者都在与各自的团队合作，分析他们的劳动力水平，并优先考虑对客户和我们的长期健康发展最重要的事情。”贾西在消息中写道，“今年的评估更加艰难，因为经济依然面临挑战，而我们过去几年的招聘速度也太快了。”

就在该消息发布前一天，亚马逊还向数量未明的员工发布了裁员通知，决定合并终端设备和服务部门的一些团队和项目。

终端设备和服务部门的业务包括 Alexa、Echo、eero、Kindle、Fire TV 和亚马逊其它的消费电子产品及相关服务。

亚马逊终端设备和服务部门高级副总裁戴夫・林普（Dave Limp）在 11 月 16 日的消息中表示，部分受影响的员工可以在亚马逊找到新工作，其他人则会获得离职补偿、过渡福利和就业安置支持。