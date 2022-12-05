首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>耳机音频

HiBy 海贝 RS8 播放器推送 V1.04 固件更新：音频设置增加 MQA 开关，兼容移动硬盘

2022/12/5 17:58:18 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 12 月 5 日消息，HiBy 海贝宣布，HiBy RS8 迎来固件更新 V1.04，RS8 增加 MQA\MQA Studio\OFS 灯状态显示；RS8 音频设置中增加 MQA 开关；增加对移动硬盘的兼容。

下面是更新内容

  • RS8 增加 MQA\MQA Studio\OFS 灯状态显示

  • RS8 音频设置中增加 MQA 开关

  • 增加对移动硬盘的兼容

  • 优化插件界面

  • 优化海贝音乐 App 文件浏览

  • 修复了 ROON ARC 无法播放问题

更新方法

连接网络，进入系统设置，进入“系统”，点击“系统更新”检测更新并下载固件，等待下载完毕安装升级

IT之家获悉，海贝 RS8 旗舰安卓 HiFi 播放器今年 11 月上市，采用纯钛机身，搭载 Darwin II 架构、R2R 技术、A 类耳放、安卓 12 系统，配置采用高通骁龙 665 处理器，拥有 8GB + 256GB 存储，采用 5.5 英寸 1080p 屏，支持 DSD1024 PCM1536

海贝 RS8 拥有 12000mAh 大电池，支持单端 12 小时平衡 8 小时播放时长，可 20W 快充，采用数字、解码、前级、输出四路独立供电设计，互不干扰。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：海贝RS8播放器

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用