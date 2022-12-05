HiBy 海贝 RS8 播放器推送 V1.04 固件更新：音频设置增加 MQA 开关，兼容移动硬盘

IT之家 12 月 5 日消息，HiBy 海贝宣布，HiBy RS8 迎来固件更新 V1.04，RS8 增加 MQA\MQA Studio\OFS 灯状态显示；RS8 音频设置中增加 MQA 开关；增加对移动硬盘的兼容。
下面是更新内容
RS8 增加 MQA\MQA Studio\OFS 灯状态显示
RS8 音频设置中增加 MQA 开关
增加对移动硬盘的兼容
优化插件界面
优化海贝音乐 App 文件浏览
修复了 ROON ARC 无法播放问题
更新方法
连接网络，进入系统设置，进入“系统”，点击“系统更新”检测更新并下载固件，等待下载完毕安装升级
IT之家获悉，海贝 RS8 旗舰安卓 HiFi 播放器今年 11 月上市，采用纯钛机身，搭载 Darwin II 架构、R2R 技术、A 类耳放、安卓 12 系统，配置采用高通骁龙 665 处理器，拥有 8GB + 256GB 存储，采用 5.5 英寸 1080p 屏，支持 DSD1024 PCM1536。
海贝 RS8 拥有 12000mAh 大电池，支持单端 12 小时平衡 8 小时播放时长，可 20W 快充，采用数字、解码、前级、输出四路独立供电设计，互不干扰。