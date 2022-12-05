刷了 Win11 的微软 Surface Duo / Duo 2 迎来新驱动程序：支持充电、新传感器等

IT之家 12 月 5 日消息，DuoWOA 项目创建者 Gustave Monce 为微软 Surface Duo 和 Surface Duo 2 智能手机发布了一套新的驱动程序。这些驱动是将移动硬件与桌面操作系统融合，并将微软双屏智能手机更好适配 Windows PC。驱动程序 2212.12 版带来了充电支持，改进了亮度控制，与更多的传感器兼容，以及各种修复。

下面是 Surface Duo 新内容

充电终于支持在 Windows 下使用，这是充电栈的第一个版本，因此目前有几个方面受到限制。工作还在进行中，为了安全起见，充电输入被限制为低电流。

增加了高通 SMB1380 二级充电器的驱动程序。

增加了高通 PM8150B 计量和初级充电器的驱动程序。

启用内容自适应亮度级别。

增加对 Surface Duo 的计步器传感器支持。

增加对 Surface Duo 的光融合传感器支持。

Surface Duo 现在默认启用新的平板电脑姿态体验。期待更多的平板电脑优化任务栏，微软 Edge / 文件浏览器中更大的打击目标，以及更多。

解决了重复的传感器的一些问题。

启用了两个面板的平滑亮度控制。

解决了阻止 USB 功能模式工作的问题。这主要影响使用电脑的 USB 文件传输。

将 Surface Duo 固件更新到 11 月的最新安卓 OTA 版本。

长期被遗忘的错误 Bug 修复和增强。

呼叫配置正在进行中，如果呼叫目前不能工作，用户可能需要手动配置呼叫功能。(与 Lumia 950 系列相同）。

在 Surface Duo 2 方面，与前代产品相比，其目前的 Windows 支持更为有限。

解决了阻止 USB 功能模式工作的问题。该问题主要影响使用电脑的 USB 文件传输。

将 Surface Duo 2 固件更新到 11 月的最新安卓 OTA 版本。

呼叫配置工作正在进行中，如果呼叫目前不能工作，用户可能需要手动配置呼叫功能。(与 Lumia 950 系列相同）。

IT之家获悉，让 Surface Duo 传感器在 Windows 11 新驱动程序下工作需要传感器校准，并将 UEFI 更新到 2212.12 或更高版本。另外，请注意以下已知问题。

自动方向只适用于左面板，使用右面板的方向传感器。

没有外接电源的 USB Dongles 目前可能无法工作。

USB-C Billboard 设备目前无法工作。

外部显示流支持目前不工作。

姿态传感器提供的其他信息目前还不能用于公共预览，这包括 peek 事件。

数字化仪将不会对设备的折叠作出反应。

显示器在大多数情况下对设备的折叠没有反应。

物理设备数据不正确。

数字化仪没有被正确校准。

如果用户不想折腾，微软双屏智能手机 Surface Duo 和 Duo 2 已推送安卓 12L 系统，带来了类似 Windows 11 的风格设计，使微软的智能手机看起来与桌面操作系统更加相似。