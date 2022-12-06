如何免费激活 Win11 系统？Win7 密钥是个不错的选择

IT之家 12 月 6 日消息，如何免费激活 Win11 系统？那些预装 Win10 的 PC 和笔记本自然也可以无缝免费升级，那么除了 KMS 等服务之外还有其它正规渠道吗？

IT之家了解到，如果想要从微软或者授权的经销商手中购买 Win11 系统，售价是非常昂贵的。在美国家庭版售价为 139 美元（约 969 元人民币），专业版的售价为 199 美元（约 1387 元人民币）；在英国家庭版的售价为 119 英镑（约 1014 元人民币），专业版售价为 219 英镑（约 1866 元人民币）。

国外媒体 NeoWin 发现，Win 7、Win8.1 或者 Win10 等旧版 Windows 系统的密钥同样可以升级到 Win11 系统，这意味着可以节省一大笔钱。在“如何免费激活 Win11 系统？”这个热门讨论话题中，其中一个点赞最多的正规升级途径就是从一张旧的 Win7 系统 DVD 或坏掉的笔记本中寻找许可证贴纸。

如果你实在没有这样的贴纸，也可以在一些电商平台上寻找，其售价远远低于 Win11 的授权价格。只是一点需要注意的是，如果你购买或者找到的是 Win7 家庭版，那么就无法用来激活 Win11 专业版。

使用 Win7 密钥激活 Win11 步骤：