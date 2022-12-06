Facebook 母公司 Meta 裁员再生事端：部分员工称未获足额遣散费

北京时间 12 月 6 日早间消息，据报道，一群通过 Meta 培训项目加入该公司的员工表示，他们获得的遣散费低于最近被裁的其他员工。

这些员工是 Meta 的“专员培养项目”的成员，该项目旨在帮助不同背景的员工在企业技术招聘中获得职业发展机会。这个项目是 Meta“路径”项目的一部分，目的是帮助不具备传统专业背景的人获得这家社交网络的学徒机会，从而为各种职位做好准备。

知情人士表示，“专员培养项目”共有 60 多名员工，几乎所有人都在 11 月初的 1.1 万人大裁员中离开公司。

有多名“专员培养项目”的成员称，他们在 4 月作为该项目的最后一批成员加入 Meta。他们表示，自己并非合同工，而是可以获得保险和退休金等所有全职福利的短期员工，但不包括股票。在完成了 12 个月的项目后，如果达到必要的标准，这些员工就会转为全职员工。

Meta CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）在裁员期间发给员工的信中表示，该公司将会向他们发放 16 个星期的基本工资，另外，每工作 1 年，还将额外获得 2 周基本工资，上不封顶。扎克伯格补充道，Meta 将支付员工及其家人 6 个月的医疗保险费用。

但 Meta“专员培养项目”的成员称，他们只获得了 8 周的基本工资和 3 个月的 COBRA 医疗保险。

员工称，目前还不清楚他们的遣散费为何低于同事，毕竟他们也属于全职员工，而非合同工。

11 月 16 日，受影响员工给扎克伯格和其他 Meta 高管发信，其中也包括 Meta 人事主管洛里・高勒（Lori Goler）和 COO 嘉维尔・奥利凡（Javier Olivan）。他们将自己的问题告知管理层，希望获得帮助。

这些员工在信中写道：“就连我们之前的领导也坚称有问题，他们获得的所有信息都显示，我们应该获得 16 个周的薪水和 6 个月的医疗保险。”

他们还补充道，管理层或许没有意识到，2022 年 4 月开始的最后一期课程曾经反复强调，任何潜在的的裁员都不会影响他们目前的工作，但会对公司为他们提供潜在全职职位的能力产生影响。

这些受影响的 Meta 员工称，他们尚未收到 Meta 人力资源部门和管理层的任何回复。

“在最近的问答会议上，洛里甚至甚至表示，‘路径’项目不会受到影响。”这封信写道，“正是基于这条信息，我们的管理者才反复向我们保证，不必寻找下家。”

“我们明白自己的聘用要看公司的意思，也明白公司在不断变化和调整，但我们还是觉得可能是搞错了。”

这些员工表示，Meta 尚未对上述信件作出回应，但已经给一些成员发送了礼品，祝贺他们完成了“专员培养项目”。

他们在信中写道：“我们希望 Meta 只向受影响的 2023 年 4 月毕业的‘专员培养项目’成员提供 8 个月基本工资和 3 个月 COBRA 医疗保险只是工作疏忽所致，而不是有意的无情或冷漠。”

Meta 尚未对此置评。