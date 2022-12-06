推特前员工：马斯克想多了，苹果暂停打广告并非是因为讨厌他

12 月 6 日消息，今年 11 月份，美国科罗拉多州一家夜总会发生枪击事件，造成 5 人死亡，数十人受伤。此次枪击事件发生之后，苹果做出了一个多数人看起来很正常的商业决定：暂时停止在社交媒体推特上打广告。两名前推特员工表示，苹果之所以这么做是在保护自家品牌，确保苹果广告不会出现在有关大规模枪击事件的新闻报道旁边。

但推特新任首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）似乎并没有将枪击事件与推特最大广告商苹果从平台撤下广告两件事联系起来。相反，马斯克发推文称：“苹果已经基本停止在推特上做广告了。”

据报道，科罗拉多州枪击案发生约两周后，同时距离马斯克与苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）进行“愉快交谈”的短短几天后，苹果已经“全面恢复”在推特上打广告。据报道，亚马逊也开始在推特广告业务上投入不少钱，承诺每年有 1 亿美元，这似乎是被推特所提供的“有史以来最大广告商奖励”所吸引。

到目前为止，马斯克似乎对推特能重新吸引广告商感到满意。

马斯克上周六在推特上写道：“在此感谢，感谢广告商重返推特。”

推特、亚马逊和苹果没有立即回应置评请求。

今年 12 月份开始，推特试图通过提供一系列奖励措施来吸引广告商回到平台，比如对价值 50 万美元至 100 万美元之间的任何广告支出提供 100% 的奖励。对于广告服务买家来说，这一奖励能让广告商在平台上的曝光量翻倍。此外，推特还向花费 20 万美元和 35 万美元的广告商分别提供 25% 和 50% 的奖励。

有报道称，推特之所以要向广告商提供这么大的优惠，主要是因为卡塔尔世界杯期间平台“广告营收比内部预期的要低 80%”。从往常来看，世界杯期间本应是推特广告销量最大的时间段。

由于广告业务未能达到目标，推特前员工表示，公司已经多次调整今年最后一个季度的收入预期，从最初的 14 亿美元下调至如今的 11 亿美元。据报道，截至今年 10 月底，推特已经失去了 1500 多名广告商。苹果一直是推特最忠实的广告客户之一，单单 2022 年已经花费 1.8 亿美元，比最初的预算还要多 3000 万美元。但由于今年 11 月份苹果突然暂停打广告，这对已经走下坡路的推特广告业务打击最大。

消息人士称，为了扭转不利局面，马斯克提供“巨大的”激励措施，同时还通过其他让步吸引广告商重返平台。其中包括现在购买超级碗广告就有大幅折扣，甚至同意像百事可乐这样的大品牌可“以任何理由”撤回广告。

百事公司没有立即回应置评请求。

虽然优惠幅度很诱人，但并不是每个大品牌都认同马斯克的做法，或者确信推特是一个安全的广告平台。

和苹果一样，通用汽车似乎也出于商业影响方面的考虑而停止在推特上打广告。通用汽车一位发言人表示，自马斯克上任以来，让一些汽车制造商决定不在推特打广告的原因不仅仅是平台上存在不良内容。通用汽车还担心马斯克领导的另一家公司特斯拉通过推特平台获取竞争对手的数据而从中获益。

通用汽车发言人表示：“对我们公司来说，确保广告策略和数据不能被竞争对手拥有的平台安全管理是很重要的。”