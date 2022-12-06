马斯克的脑机接口公司 Neuralink 正面临美国联邦部门的调查

IT之家 12 月 6 日消息，据路透社报道称，马斯克的脑机接口公司 Neuralink 正因侵犯动物福利而面临美国联邦部门的调查。据称，其内部员工称该公司的动物试验非常粗鲁，因此造成了不必要的痛苦和死亡。

据介绍，Neuralink 正在开发一种大脑植入物，旨在能帮助陷入瘫痪的人重新站起来行走，并帮助患者治愈其他神经类疾病。

两位知情人士透露，美国农业部监察长应一名联邦检察官的要求，启动了这项此前未被报道的联邦调查程序。此次调查的重点是该公司违反《动物福利法》(Animal Welfare Act) 的行为，该法案规定了研究人员应如何对待和测试动物。

路透指出，其走访的 20 多名员工都表示其 CEO 马斯克太过于要求速度，致使压力倍增从而导致实验失败。这些员工说，这种无法保证质量的动物实验不得不重复进行，从而导致试验用的动物数量剧增，死亡数也剧增。

根据路透社查阅到的文件和消息来源，自 2018 年以来，该公司在实验后总共杀死了约 1500 只动物，这其中包括 280 多只羊、猪和猴子。当然，这个数字只是一个粗略的估计，毕竟该公司不会记录精确数量。

Neuralink 现任和前任员工表示，由于马斯克要求加快研究速度的原因，动物死亡的数量高于正常数量。目前路透社已经确认了四项实验错误，涉及 86 头猪和两只猴子。其工作人员说，这些错误降低了实验的研究价值，因此需要重复试验，这也导致更多动物的死亡。三位知情人士将这种“错误”归咎于在高压环境下测试人员的准备不足。

三名消息人士称，这几年来，马斯克曾多次让员工想象着在自己头上绑一颗炸弹，从而加快研究速度。几年前的一次，马斯克告诉员工，如果他们无法取得更多进展，将会引发 Neuralink 的“市场失灵”，一位前员工将其理解为对关闭业务的威胁。

三名现任或前任员工表示，Neuralink 的测试问题在公司内部引发了对结果数据质量的质疑，而这些问题可能会推迟该公司开始人体试验的计划。IT之家曾报道，马斯克之前表示该公司希望在未来 6 个月内开始人体试验。