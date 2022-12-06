三星给力：延长设备支持周期外加速版本更迭，已有 40 多款设备升至安卓 13 / OneUI 5

IT之家 12 月 6 日消息，在系统版本更迭上，三星无疑是安卓阵容的领军厂商。三星在 2019 年宣布，成为首家承诺对中端和旗舰机型提供 3 代安卓版本更新的厂商；之后三星又将该支持计划扩展到 4 代，这在安卓阵营中开创了先河。

在三星的带领下，一加近日也宣布为手机提供 4 代安卓版本更新，并额外提供 1 年的安全更新。在延长设备支持周期的同时，三星也在加速产品的版本更迭。

截至到 12 月，已经有超过 40 多款 Galaxy 手机部署安卓 13 / OneUI 5 更新，这样的产品更新数量已经远远超过了其它安卓手机厂商。

三星以往的安卓版本更迭通常都是集中在高端机型中。三星在 2022 年之前主要将精力放在 Galaxy S、Galaxy Note 以及 Galaxy Z 系列上，这些高端设备会在安卓大版本更新同年发布，而中低端机型则会放在明年推出。

但是三星在 2022 年改变了更新策略，在 IT之家此前报道中可以频繁看到三星设备升级至安卓 13 / OneUI 5.0。而且几乎每天都会有新设备升级到安卓 13。除了 Galaxy S 系列旗舰之外，像 Galaxy A22 5G 和 Galaxy M33 5G 这样的机型也获得了升级。