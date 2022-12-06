整合团队发力逆转口碑？CDPR 将于明年关停《巫师：怪物杀手》AR 手游，《巫师：昆特牌》也不再更新

IT之家 12 月 6 日消息，《巫师：怪物杀手》是 CDPR 旗下的 Spokko Game 工作室开发的一款增强现实类的手机游戏。该游戏于 7 月 21 日免费登陆苹果 iOS 和安卓平台。

然而时隔不到一年，CDPR 官方宣布将在明年关闭《巫师：怪物杀手》。该公司此前在十月份表示，将专注于其 PC 和主机开发的核心业务，移动项目将与外部工作室合作进行。

IT之家了解到，《巫师：怪物杀手》将于 2023 年 1 月 31 日从谷歌 Google Play 和苹果 App Store 中下架，2023 年 6 月 30 日将禁止所有玩家游玩。该游戏的开发团队 Spokko 手游工作室预计将被并入更大的团队，从事其他项目。

此外，CDPR 也将结束对《巫师：昆特牌》的支持，只保留少数工作人员维持游戏运营，其余的开发者将转移至其他项目，看来是要精简内部业务，专注自己的主要内容开发了。

CDPR 目前确实有多个项目在忙，包括下一代《巫师》系列三部曲、《赛博朋克 2077》的首个剧情资料片、《巫师》初代的重制版等，甚至还有《赛博朋克 2077》的续作排在后面。空出人手来满足开发大型项目，也许能避免出现下一个《赛博朋克 2077》的发售噩梦。