支持眼球追踪，新专利揭示苹果未来智能眼镜新特性

IT之家 12 月 7 日消息，美国商标和专利局（USPTO）在今天更新的获批专利清单中，苹果公司共计获得 47 项技术 / 外观专利。国外科技媒体 PatentlyApple 在大致阅读了这些专利之后，专门介绍了一项智能眼镜方面的技术专利。

这项苹果专利介绍了这款智能眼镜所配备的屏幕可以用于显示计算机生成的内容。波导（Waveguides）可以将计算机生成的内容提供给用户以供查看，同时允许用户查看真实世界。视线跟踪系统（Gaze tracking systems）可以监视用户的视线。

头戴式设备的显示器可以向左眼盒和右眼盒提供左图像和右图像。左波导和右波导可用于将左图像和右图像传送到左眼盒和右眼盒。左波导和右波导可以是透明的。这允许从左眼盒通过左波导和从右眼盒通过右波导查看真实世界的图像。

与左右红外光反射器相关联的基准可以使用左右注视跟踪系统相机来监控，使得相机可以被校准。基准可以由红外光反射器或其它基准结构的图案化部分形成。

IT之家还了解，苹果今天还获得了关于 AirPods Pro 的三项设计专利和关于 HomePod Mini 的两项设计专利。Apple 的外观设计专利 971880 是一项未知的设计。