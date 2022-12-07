苹果在与 AliveCor 的法律战中获胜，后者多项专利被宣布无效

IT之家 12 月 7 日消息，美国专利和商标局的专利审判和上诉委员会今天宣布，AliveCor 在向国际贸易委员会起诉苹果侵权时提及的三项 AliveCor 专利无效，这对苹果来说是一个胜利。这些专利都与 AliveCor 产品中使用的心率监测技术有关。

AliveCor 在 2021 年 4 月向 ITC（国际贸易中心）提出申诉，指控苹果公司在 Apple Watch 上侵犯了其多项专利，ITC 的一名法官最终在 6 月做出了有利于 AliveCor 的裁决。ITC 当时作出了苹果侵犯 AliveCor 专利技术的初步裁定，目前苹果正在上诉。如果最终裁决认定苹果侵犯了专利，ITC 可能会对 Apple Watch 发布进口禁令。

IT之家了解到，苹果之后要求对 AliveCor 用来对付它的三项专利的权利要求进行审查，美国专利商标局的上诉委员会认为，美国专利号 10,638,941、美国专利号 10,595,731 和美国专利号 9,572,499 中的多项权利要求“被认为是不可申请专利的”。

苹果公司在给 MacRumors 的一份声明中说，该决定证实了 AliveCor 用来对付苹果的 ITC 禁令的专利是无效的。

当一项专利被宣告无效时，这意味着不可能存在对该专利的侵权行为，这将成为 ITC 最终裁决的考虑因素。ITC 将于 12 月晚些时候决定是否应该对 Apple Watch 发布进口禁令。

AliveCor 和苹果公司陷入了多起法律斗争，因为 AliveCor 还对苹果公司提起了反垄断诉讼，而苹果公司则起诉 AliveCor 专利侵权。