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修复 759 处错误，文档基金会发布 LibreOffice 7.5 Alpha 1

2022/12/7 12:20:58 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 7 日消息，LibreOffice 7.5 首个可供测试的 Alpha 版本于今天发布，而正式版计划于明年 2 月发布。该 Alpha 版本整合了 4875 个提案，并修复了 759 个错误，文档基金会正邀请社区成员进行测试。

IT之家了解到，LibreOffice 7.5 Alpha 1 的主要内容包括：

  • LibreOffice 大幅改善对深色、高对比度系统主题的支持。兼容深色、高对比度的主题有助于提升 LibreOffice 在 Linux、macOS 和 Windows 平台上的生产力。

  • 在使用触摸板时支持旋转和缩放手势。

  • 支持 macOS 上的字体嵌入。

  • 修复文本布局处理和编辑引擎中存在的诸多问题

  • LibreOffice 的 PDF 导出过滤器增加了对使用彩色图层和彩色位图嵌入彩色字体的支持，例如用于表情符号。还有 PDF 支持嵌入可变字体和将字体变化应用于字形形状。

  • LibreOffice 7.5 的 Writer（文字处理器）增加了一个新的纯文本类型内容控制。

  • Writer 改进各种书签。

  • LibreOffice Impress 现在支持媒体形状的剪裁视频。

  • 为 Impress 和 Draw 新增了一组默认的表格类型。

关于 LibreOffice 7.5 Alpha 1 版本的下载和更多信息可以从 QA 博客获得。请看工作进展中的发布说明，所有的功能工作都是为 2 月份的 LibreOffice 7.5 发布而准备的。

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关键词：LibreOfficelinux

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