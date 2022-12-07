ISO 镜像已放出，Linux Mint 21.1 Beta 版本上线

IT之家 12 月 7 日消息，Linux Mint 21.1 Beta ISO 镜像已经通过测试，相关镜像已经开放下载。除了官方版本之外，Cinnamon、MATE 和 Xfce 等风味版本镜像也同步放出。需要注意的是，目前这些镜像依然为 Beta 版本，使用过程中可能会遇到一些问题。

Cinnamon

MATE

Xfce

IT之家了解到，Linux Mint 21.1 Beta 在主题外观方面有了明显的设计变化。Mint 团队选择了更鲜艳的颜色，但减少了颜色数量确保用户不会过于分散注意力。本次更新中从面板中移除了多个主题色，目前菜单和文件夹默认为黄色。Mint 默认选择了蓝色的 Aqua 主题，不再是此前默认的薄荷色。

如果你不太喜欢 Mint 默认主题和主题色，也可以在进入到桌面之后重新选择主题。在系统主题上默认设置了“Mint-Y-Legacy”主题，用户可以选择它来切换到此前的主题中。

另一个改变则是桌面图标。桌面已经移除了 Home 文件夹，用户可以从主菜单或者使用“Super + E”（Super 在键盘上是 Windows 按键）快捷方式打开。现在桌面上只有安装图标、你放在桌面上的物品、放在~/Desktop 中的文件和安装的设备。

本次更新还引入了一些光标，包括 Mint-X、Mint-Y、Mint Legacy、Breeze、Papirus、Numix 和 Yaro。