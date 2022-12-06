Armbian 系统 22.11 发布：新增 RISC-V 64、Banana Pi M5、ODROID-M1 和 Rock Pi 4C + 支持

IT之家 12 月 6 日消息，Armbian 团队今天发布了 Armbian 22.11 系统版本，这是基于 Debian 的 GNU / Linux 发行版的最新稳定版本，用于 ARM 和嵌入式设备。

Armbian 22.11 版本是在 Armbian 22.08 版本三个多月后发布的，其引入了对 Banana Pi M5、ODROID-M1 和 Rock Pi 4C + 单板计算机的支持，对 RISC-V 64 UEFI 构建的支持，以及对基于 ROCK Pi S Rockchip RK3308 单板计算机的改进支持。

该版本还增加了对软件部署进行优化超简约镜像，通过默认冻结内核升级提高了稳定性，实现了对 Linux 内核 5.19 或更高版本的 Plymouth boot splash 支持，并在 ARMhf 和 AArch64 服务器和桌面镜像中增加了对 gpiod 库的支持，用于访问 GPIO 引脚 / 线路。

在其他值得注意的变化中，Armbian 22.11 在 nand-sata-install 中增加了 UEFI 安装支持，在 Rock Pi 4 单板计算机上启用了正确的 ES8316 音频，增加了 ZFS 仓库，在 postinst 脚本中为所有现有用户增加了 SKEL 分发，并在桌面镜像中增加了英特尔音频固件。

软件方面，该版本增加了终端模拟器应用程序的初始配置，重新启用了 Mozilla Thunderbird 电子邮件客户端，并在基于 Debian Sid 的镜像上增加了 Codium IDE，并在基于 Ubuntu 22.04 LTS 的镜像上替换了终端模拟器中备受争议的 Ubuntu Pro 广告。

IT之家了解到，Armbian 22.11 中还有许多错误 Bug 修复，以进一步改善对现有板卡的支持，包括 Raspberry Pi、ODROID-XU4、PINE H64、NanoPi NEO3、JetHub D1 和 ROCK Pi S。

同时，用户可以从官方网站下载 Armbian 22.11，作为基于 Ubuntu 22.10（Jammy Jellyfish）或 Debian GNU / Linux Sid（Unstable）的镜像，预装 GNOME、KDE Plasma、Xfce、Cinnamon 或 Budgie 桌面环境，用于各种单板计算机。