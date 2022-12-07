特斯拉在泰国正式推出 Model 3 和 Model Y，明年第一季度起交付

IT之家 12 月 7 日消息，据泰国商业报报道，特斯拉今日在泰国泰国正式推出 Model 3 和 Model Y 车型。两款车型即日起接受预订。

特斯拉将在 2023 年第一季度开始交付新车，并计划 2023 年第一季度在当地开设首个服务中心与超级充电桩。

其中，特斯拉 Model 3 在泰国提供三款车型，后轮驱动版售价 175.9 万泰铢（约合人民币 35.09 万元），长续航双电机全轮驱动版售价 199.9 万泰铢（约合人民币 39.88 万元），高性能双电机全轮驱动版售价 230.9 万泰铢（约合人民币 46.06 万元）。

IT之家了解到，特斯拉 Model Y 同样提供三款车型，后轮驱动版售价 195.9 万泰铢（约合人民币 39.08 万元），长续航双电机全轮驱动版售价 225.9 万泰铢（约合人民币 45.07 万元），高性能双电机全轮驱动版售价 250.9 万泰铢（约合人民币 50.06 万元）。

作为对比，特斯拉 Model 3 在国内提供后轮驱动版（补贴后起售价 26.59 万元）和高性能版（起售价 34.99 万元）两款车型，特斯拉 Model Y 则包括后轮驱动版（起售价 28.89 万元）、长续航版（双电机全轮驱动，起售价 35.79 万元）、高性能版（双电机全轮驱动，起售价 39.79 万元）三款车型。