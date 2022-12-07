中国信通院：2021 年中国数字经济规模位居世界第二，达 7.1 万亿美元

IT之家 12 月 7 日消息，据“中国信通院”公众号消息，中国信通院近日正式发布了《全球数字经济白皮书（2022 年）》。

白皮书指出，数字经济为全球经济复苏提供重要支撑。2021 年，测算的 47 个国家数字经济增加值规模为 38.1 万亿美元（约 265.94 万亿元人民币），同比名义增长 15.6%，占 GDP 比重为 45.0%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为 85%，其中，第三产业数字化引领行业转型发展，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为 8.6%、24.3% 和 45.3%。

此外，发达国家数字经济领先优势明显。2021 年，从规模看，发达国家数字经济规模达到 27.6 万亿美元（约 192.65 万亿元人民币），占 47 个国家总量的 72.5%。从占比看，发达国家数字经济占 GDP 比重为 55.7%，远超发展中国家 29.8% 的水平。从增速看，发展中国家数字经济同比名义增长 22.3%，高于同期发达国家数字经济增速 9.1 个百分点。

IT之家了解到，白皮书数据显示，中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。2021 年，从规模看，美国数字经济蝉联世界第一，规模达 15.3 万亿美元（约 106.79 万亿元人民币），中国位居第二，规模为 7.1 万亿美元（约 49.56 万亿元人民币）。从占比看，德国、英国、美国数字经济占 GDP 比重均超过 65%。从增速看，全球主要国家数字经济高速增长，挪威数字经济同比增长 34.4%，位居全球第一。