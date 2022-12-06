中国信通院：我国部署超 7900 张 5G 行业虚拟专网

IT之家 12 月 6 日消息，据“中国信通院”公众号消息，中国信通院近期发布的《2022 年移动物联网发展报告》显示，我国已经初步形成 NB-IoT、4G 和 5G 多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。

数据显示，截至 2022 年 9 月，我国 NB-IoT 基站数达到 75.5 万个，4G 基站总数达到 593.7 万个，5G 基站总数达到 222 万个，部署超 7900 张 5G 行业虚拟专网，为移动物联网应用创新发展打下坚实基础。

IT之家了解到，报告指出，NB-IoT、4G、5G 应用创新活跃。NB-IoT 已形成水表、气表、烟感、追踪类 4 个千万级应用，白电、路灯、停车、农业等 7 个百万级应用，N 个新兴应用。4G Cat1 满足中低速率、低成本的需求，凭借 4G 的良好覆盖和基站的无缝对接，具备更低的价格和功耗优势。国内 Cat1 从 2019 年底开始发力，出货量增长迅速。5G 应用创新活跃。2022 年“绽放杯”大赛项目数量大幅增长，整体突破 2.8 万个；5G 应用成熟度大幅提升，“商业落地”和 “解决方案可复制”项目占比超过 50%。

此外，产业界加快推动 5G RedCap 走向成熟。当前，5G RedCap 获得多方关注，产业界共同推进 RedCap 商用。工信部等十部门印发的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》明确指出：加快弥补产业短板弱项，加快轻量化 5G 芯片模组的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比。