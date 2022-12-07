群联 8TB SSD 获得 NASA 认证，将用于月球数据中心

IT之家 12 月 7 日消息，NAND 闪存和存储解决方案公司群联电子今天宣布，其 8TB M.2 2280 SSD 解决方案已完成 Lonestar Data Holdings 月球数据中心任务所需的飞行资格测试。

据介绍，太空物流公司 Skycorp 选择了这款 SSD，Skycorp 也是 Lonestar 计划于 2023 年下半年完成的月球数据中心任务的工程设计和制造合作伙伴。

群联 CEO 潘健成表示：“经过全面的测试和认证过程，我们的 SSD 技术通过了 Lonestar 即将到来的月球任务的所有严格要求。我们很高兴能在这一重要使命中发挥至关重要的作用。我们还要感谢我们的杰出客户 Lonestar 和合作伙伴 Skycorp 帮助实现这一目标。”

IT之家了解到，美国初创公司孤星数据控股公司（Lonestar Data Holdings）计划在月球上建立易操作型数据中心基础设施，由 Skycorp 负责建造。

据介绍，为获得 NASA Technology Readiness Level 6 (TRL-6) 认证，群联的 8TB M.2 SSD 必须通过一系列测试，包括在月球上的深低温和真空条件。该 SSD 还完成了电磁环境鉴定。此外，群联的 SSD 技术通过了模拟 SpaceX 猎鹰 9 号发射的压力和环境测试。