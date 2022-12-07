首发可伸缩人像镜头：传音 Tecno Phantom X2 / Pro 系列旗舰手机发布，搭载天玑 9000

IT之家 12 月 7 日消息，传音旗下高端手机 Tecno Phantom X2 于今日正式发布，搭载联发科天玑 9000 处理器，售价 2700 沙特里亚尔起，当前约合 5000 元人民币起。

Tecno Phantom X2 和 Phantom X2 Pro 均搭载联发科天玑 9000（非 Plus 版）处理器，大家在国内旗舰手机中已经见过这款处理器了。

Tecno Phantom X2 手机搭载了 8GB LPDDR5X 内存，Phantom X2 Pro 为 12GB LPDDR5X 内存，两款手机都配备 256GB 的 UFS 3.1 存储，拥有 5160mAh 电池和 45W 快充，运行 HiOS 12.0 系统（基于 Android 12）。

屏幕方面，Tecno Phantom X2 / Pro 系列搭载了 6.8 英寸 120Hz（上一代为 90Hz）AMOLED 屏，具有 FHD+ (20:9) 分辨率，覆盖有康宁大猩猩 Victus 玻璃。

▲ 图源推特用户 VazValbert

▲ 图源推特用户 VazValbert

影像方面，Tecno Phantom X2 Pro 手机搭载了 50MP 可伸缩人像镜头（65mm f / 1.49，三星 JN1 传感器），支持 2.5 倍光学变焦作为长焦镜头使用。Tecno Phantom X2 则是一个 2MP 景深镜头，用来计算虚化。

此外，Tecno Phantom X2 Pro 搭载了 1/1.3 英寸 50MP ISOCELL 3.0 传感器（三星 GNV），以及一个 13MP 超广角微距镜头，前置 32MP 居中打孔镜头。

Tecno Phantom X2 标准版则是 64MP 广角主摄 + 13MP 超广角 + 2MP 景深，前置 32MP 镜头。

IT之家了解到，传音 Tecno Phantom X2 Pro 有橙色（回收塑料）、灰色版本，传音 Tecno Phantom X2 有灰色和银色版本，售价为：