马斯克的世界首富位置岌岌可危，已短暂被 LV 老板超越

北京时间 12 月 8 日消息，当地时间周三，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 一度丢掉了世界首富的宝座，被路易威登董事长伯纳德・阿诺特 (Bernard Arnault) 超越。随后，马斯克又夺回了这一位置，但领先优势十分微弱。

马斯克财富一度被阿诺特超越

《福布斯》富豪榜的数据显示，周三下午时，马斯克和阿诺特的财富已难分伯仲。阿诺特的净资产一度达到 1858 亿美元，领先马斯克的 1857 亿美元。当时，特斯拉的股价下跌了近 4%，市值略高于 5410 亿美元。今年目前为止，特斯拉股价已累计下跌了近 57%。

马斯克净资产只领先阿诺特 7 亿美元

不过，截至周三收盘，特斯拉股价跌幅收窄至 3.2%，市值增加到了 5496 亿美元。马斯克的财富也增加到了 1854 亿美元，比阿诺特的财富多出 7 亿美元。在彭博亿万富翁指数上，马斯克的净资产为 1790 亿美元，对于阿诺特的领先优势更大，达到 140 亿美元左右。

特斯拉股票是马斯克的主要财富来源。由于特斯拉股价的大幅下滑，马斯克的财富今年已经蒸发了 1000 多亿美元。马斯克对推特的 440 亿美元收购交易也影响到了他的财富，因为他为了筹集资金出售了部分特斯拉股票。他对推特的关注也导致一些投资者质疑特斯拉的前景。